Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 29.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна9866
Кременчук66
Хворі:
Україна8513
Кременчук56
Вилікувалось:
Україна1103
Кременчук9
Померло:
Україна250
Кременчук1
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Сегодня, 12:31 Просмотров: 766 Комментариев: 1

 

За добу хворих побільшало на 456 осіб

Станом на ранок 29 квітня в Україні 9 866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, з них 250 летальних, 1 103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.


Усі троє кременчужан, які захворіли на коронавірусну хворобу, пов'язані з ЦРЛ


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 412 випадків;
  • Волинська область — 271 випадок;
  • Дніпропетровська область — 323 випадки;
  • Донецька область — 52 випадки;
  • Житомирська область — 357 випадків;
  • Закарпатська область — 403 випадки;
  • Запорізька область — 228 випадків;
  • Івано-Франківська область — 821 випадок;
  • Кіровоградська область — 377 випадків;
  • м. Київ — 1341 випадок;
  • Київська область — 643 випадки;
  • Львівська область — 405 випадків;
  • Луганська область — 33 випадки;
  • Миколаївська область — 116 випадків;
  • Одеська область — 261 випадок;
  • Полтавська область — 188 випадків;
  • Рівненська область — 588 випадків;
  • Сумська область — 98 випадків;
  • Тернопільська область — 708 випадків;
  • Харківська область — 237 випадків;
  • Херсонська область — 111 випадків;
  • Хмельницька область — 81 випадок;
  • Чернівецька область — 1489 випадків;
  • Черкаська область — 282 випадки;
  • Чернігівська область — 41 випадок.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

Комментарии: 1

63
DioGen:
Сегодня, 15:14

Решил сравнить ситуацию с Беларусью, где не введён карантин. На сегодняшний день там 12208 зараженных. Ну да, почти на три тыщи больше чем в Украине. Однако, нам ведь говорили что этот вирус настолько опасен что одновременно заболеют сотни тысяч если не ввести карантин. Или наш карантин малоэффективен, или в Беларуси недочет, хотя сотни тысяч инфицырованых и десятки тысяч погибших Лукашенко бы врятли смог скрыть


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