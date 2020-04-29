В Україні зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Сегодня, 12:31 Просмотров: 766 Комментариев: 1

За добу хворих побільшало на 456 осіб

Станом на ранок 29 квітня в Україні 9 866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, з них 250 летальних, 1 103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.









Наразі коронавірусна хвороба виявлена: