Полтавська ПЛР-лабораторія затримує результати тестів для Кременчука, бо посилено тестує район

28 квітня Кременчук отримав лише два результати на коронавірус від Полтавської обласної лабораторії, які виявилися негативними, з надходженням інших є затримка. Про це говорили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.
На ПЛР-дослідження з нашого міста до Полтави за минулу добу направили 52 зразки біологічного матеріалу. За весь період карантину надіслали 648 аналізів, отримали 327 результатів, 321 заявка ще не оброблена.
Також протягом останньої доби 9 експрес-тестів зробили кременчужанам, усі вони негативні (всього протестували 352 людей).
Нагадаємо, що сьогодні ще у трьох кременчужан підтвердився коронавірус, ці результати отримані Центральною районною лікарнею.