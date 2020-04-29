Полтавська ПЛР-лабораторія затримує результати тестів для Кременчука, бо посилено тестує район

Сегодня, 12:04 Просмотров: 1 265 Комментариев: 1

28 квітня Кременчук отримав лише два результати на коронавірус від Полтавської обласної лабораторії, які виявилися негативними, з надходженням інших є затримка. Про це говорили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.

- Зараз посилено лабораторія обласна тестує район, це добре, тому що там спалах, але по Кременчуку дали лише два (результати, - ред.). Якщо ми такими темпами будемо накопичувати, в нас через 10 днів буде півтори тисячі зразків в лабораторії, які ніхто не аналізував. У нас зараз фактично родинами люди хворіють , внаслідок того, що вчасно не було виявлено, що вони хворі на коронавірус. Тобто, це вже пішло в родини , на побутовий рівень спустилася хвороба, це вже не хвороба комунікації десь на роботі чи ще десь! Це приноситься в родини - і далі хворіє вся родина! - обурюється мер Кременчука Віталій Малецький.





На ПЛР-дослідження з нашого міста до Полтави за минулу добу направили 52 зразки біологічного матеріалу. За весь період карантину надіслали 648 аналізів, отримали 327 результатів, 321 заявка ще не оброблена.





Також протягом останньої доби 9 експрес-тестів зробили кременчужанам, усі вони негативні (всього протестували 352 людей).





Нагадаємо, що сьогодні ще у трьох кременчужан підтвердився коронавірус, ці результати отримані Центральною районною лікарнею.