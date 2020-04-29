У Кременчуці у кондукторки тролейбуса підозрюють COVID-19

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На засіданні у мерії медики розповіли про рівень захворюваності у місті

29 квітня під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії стало відомо, що у Кременчуці коронавірусну хворобу підозрюють у кондукторки Кременчуцького тролейбусного управління.





Жінка знаходиться вдома, на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. ПЛР-тести на підтвердження або спростування діагнозу COVID-19 у неї взяті та направлені до лабораторії у Полтаву.





За словами міського голови Малецького, можливо, кондукторка вже одужала, проте через затримку з надходженням результатів ПЛР-тестів з Полтави точний діагноз їй поставити не можуть. Також він додав, що подібні факти уже траплятися у нашому місті, коли люди встигали одужати, а результати ще не приходили (для підтвердження, що людина здорова, має бути два негативні результати на коронавірус).





Щодо рівня захворюваності у нашому місті, за останню добу, то до лікарів з ГРВІ звернулося 13 дорослих та 7 дітей, виставили дві підозри на коронавірусну інфекцію.





На стаціонарному лікуванні з пневмонією у лікарнях міста знаходиться 44 пацієнта, у трьох - важкий перебіг хвороби.





30 пацієнтів лікується в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька», у 25 - діагноз «пневмонія», троє з них у тяжкому стані. За минулу добу у цей медзаклад привезли одну пацієнтку з діагнозом «пневмонія» з одного з сіл Кременчуцького району.





У дитячій лікарні лежить 9 діток з пневмонією, важких хворих там немає.