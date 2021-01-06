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Надзвичайні новини

Вночі у пожежі загинув кременчужанин

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 107

 

Згоріла тимчасова споруда та припаркований поруч Ford Transit

6 січня на вулиці Бетонній у пожежі загинув кременчужанин, повідомляє управління держслужби надзвичайних ситуацій у Полтавській області. 


Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» о 21.30, локалізували пожежу вдалося о 22:.55, а ліквідувати о 23.57.


Загорілася тимчасова споруда, вона повністю згоріла, а вогонь пошкодив ще й припаркований поруч Ford Transit. На місці пожежі виявили 58-річного загиблого. Його тіло направили в Кременчуцьке відділення обласного бюро слідчо-медичної експертизи.

Причина пожежі встановлюється.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Пожежа горів автомобіль смерть
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