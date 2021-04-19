У Кременчуці помер АТОвець Анатолій Воронька

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Прощання відбулося сьогодні на Свіштовському цвинтарі

17 квітня на 65 році життя зупинилося серце учасника Антитерористичної операції Воронька Анатолія Андрійовича. Про це повідомляють у групі АТО. Соціальний супровід.





Анатолій був мобілізований 28 січня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року безпосередньо брав участь в Антитерористичній операції на Сході.





Мав статус «Учасник бойових дій». Співчуття рідним та близьким!





Поховання Воронька Анатолія відбудеться 19 квітня на Свіштовському кладовищі, на Алеї пам’яті, а саме: