Кременчук, Воины света

У Кременчуці помер АТОвець Анатолій Воронька

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 179

 

Прощання відбулося сьогодні на Свіштовському цвинтарі

17 квітня на 65 році життя зупинилося серце учасника Антитерористичної операції Воронька Анатолія Андрійовича. Про це повідомляють у групі АТО. Соціальний супровід. 


Анатолій був мобілізований 28 січня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року безпосередньо брав участь в Антитерористичній операції на Сході.


Мав статус «Учасник бойових дій». Співчуття рідним та близьким!


Поховання Воронька Анатолія відбудеться 19 квітня на Свіштовському кладовищі, на Алеї пам’яті, а саме:

  • о 13.25 процесія вирушить від моргу на території лікарні ім. Богаєвського до Свіштовського кладовища;
  • о 13.45 відбудеться відспівування та прощання з померлим на Свіштовському кладовищі.
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Автор: Альона Душенко
Теги: АТОвці війна помер
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