На Полтавщині «підстрелили» 13-річного хлопця

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 232

Під час прогулянки у компанії друзів 13-річний підліток отримав легке поранення у груди з пневматики. Як повідомляє пресслужба поліції, це сталося 18 квітня о 22.00 в Лубнах. Один з приятелів хлопця приніс рушницю, якою вони й вирішили побавитися. Внаслідок необережного поводження зі зброєю куля потрапила в дитину.

Після інциденту поранений звернувся до медиків, де йому діагностували непроникаюче кульове поранення грудей зліва. З тіла хлопця дістали металеву кульку, його здоров'ю зараз нічого не загрожує. Також лікарі повідомили про нещасний випадок поліції Лубенщини, тож справу розслідують слідчі.

Рушницю вилучили, також під процесуальним керівництвом прокуратури відкрили кримінальне провадження через легкі тілесні ушкодженя. Тривають слідчі дії.