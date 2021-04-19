На Аврорі «котовозка» зіткнулася з «Москвичем»

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Водії не постраждали
19 квітня, близько 11.00, на проспекті Лесі Українки водій «Москвича» не надав перевагу у русі Daewoo і зіткнувся з ним.
Водії не постраждали, проте обом ТЗ було завдано значних пошкоджень.
Котовозка (с)-мовою оригіналу... а це- ЯК???
якось так)