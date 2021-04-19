На Аврорі «котовозка» зіткнулася з «Москвичем»

Сьогодні, 12:13 Переглядів: 1 385 Коментарів: 2

19 квітня, близько 11.00, на проспекті Лесі Українки водій «Москвича» не надав перевагу у русі Daewoo і зіткнувся з ним.

Водії не постраждали, проте обом ТЗ було завдано значних пошкоджень.



