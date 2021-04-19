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На Аврорі «котовозка» зіткнулася з «Москвичем»

Сьогодні, 12:13 Переглядів: 1 385 Коментарів: 2

 

Водії не постраждали

19 квітня, близько 11.00, на проспекті Лесі Українки водій «Москвича» не надав перевагу у русі Daewoo і зіткнувся з ним.

 

Водії не постраждали, проте обом ТЗ було завдано значних пошкоджень.


 

2
Автор: Леонід Книш
Теги: ДТП
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Коментарі: 2

183
БРАТ:
Сьогодні, 13:29

Котовозка (с)-мовою оригіналу... а це- ЯК???


10 2
16
Руслана Горгола:
Сьогодні, 14:52

Цитата: БРАТ

Котовозка (с)-мовою оригіналу... а це- ЯК???

  
якось так)


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