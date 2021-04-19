За добу в Україні виявили 6506 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 164

Станом на 19 квітня 450647 зробили щеплення
Зранку 19 квітня МОЗ оголосило, що протягом доби в Україні виявили 6506 людей, які вперше захворіли на COVID-19. Одужало 5598 осіб, зафіксовано 214 летальних випадків.
Щодо Полтавщини, то в області коронавірусну хворобу виявили у 164 осіб, всього за час пандемії на COVID-19 захворіло 53638 людей . Одужало 45, а 10776 продовжують лікування, з них 405 – діти. Протягом доби померло 7 мешканців області (6 у Полтаві та 1 у Лохвицькому районі).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 24440 (+63);
- Кременчук – 7817 (+7);
- Полтавський район – 3234 (+8);
- Горішні Плавні – 3033;
- Миргород – 2516 (+2);
- Лубни – 2179;
- Лохвицький район – 2003 (+28);
- Зіньківський район – 1512 (+11);
- Карлівський район – 1477 (+1);
- Глобинський район – 1120;
- Пирятинський район – 1095;
- Гадяч – 1017 (+11);
- Котелевський район – 1009 (+8);
- Шишацький район – 1005;
- Новосанжарський район – 1003 (+4);
- Диканський район – 982 (+2);
- Кременчуцький район – 962 (+2);
- Решетилівський район – 909 (+2);
- Миргородський район – 899 (+1);
- Хорольський район – 894;
- Кобеляцький район – 835 (+3)
- Машівський район – 806;
- Гадяцький район – 734 (+11);
- Оржицький район – 650;
- Великобагачанський район – 643;
- Чутівський район – 637;
- Лубенський район – 595;
- Семенівський район – 534;
- Козельщинський район – 526;
- Гребінківський район – 439;
- Чорнухинський район – 291.
В країні за добу здійснено 27 488 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640).
Протягом неділі щеплено 1453 осіб, а за весь період кампанії з вакцинації – 450647.