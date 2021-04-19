За добу в Україні виявили 6506 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 164

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Зранку 19 квітня МОЗ оголосило, що протягом доби в Україні виявили 6506 людей, які вперше захворіли на COVID-19. Одужало 5598 осіб, зафіксовано 214 летальних випадків.









Щодо Полтавщини, то в області коронавірусну хворобу виявили у 164 осіб, всього за час пандемії на COVID-19 захворіло 53638 людей . Одужало 45, а 10776 продовжують лікування, з них 405 – діти. Протягом доби померло 7 мешканців області (6 у Полтаві та 1 у Лохвицькому районі).





Географія поширення інфекції:

Полтава – 24440 (+63);

Кременчук – 7817 (+7);

Полтавський район – 3234 (+8);

Горішні Плавні – 3033;

Миргород – 2516 (+2);

Лубни – 2179;

Лохвицький район – 2003 (+28);

Зіньківський район – 1512 (+11);

Карлівський район – 1477 (+1);

Глобинський район – 1120;

Пирятинський район – 1095;

Гадяч – 1017 (+11);

Котелевський район – 1009 (+8);

Шишацький район – 1005;

Новосанжарський район – 1003 (+4);

Диканський район – 982 (+2);

Кременчуцький район – 962 (+2);

Решетилівський район – 909 (+2);

Миргородський район – 899 (+1);

Хорольський район – 894;

Кобеляцький район – 835 (+3)

Машівський район – 806;

Гадяцький район – 734 (+11);

Оржицький район – 650;

Великобагачанський район – 643;

Чутівський район – 637;

Лубенський район – 595;

Семенівський район – 534;

Козельщинський район – 526;

Гребінківський район – 439;

Чорнухинський район – 291.

В країні за добу здійснено 27 488 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640).





Протягом неділі щеплено 1453 осіб, а за весь період кампанії з вакцинації – 450647.