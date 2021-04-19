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За добу в Україні виявили 6506 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 164

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Станом на 19 квітня 450647 зробили щеплення

Зранку 19 квітня МОЗ оголосило, що протягом доби в Україні виявили 6506 людей, які вперше захворіли на COVID-19. Одужало 5598 осіб, зафіксовано 214 летальних випадків.


 


Щодо Полтавщини, то в області коронавірусну хворобу виявили у 164 осіб, всього за час пандемії на COVID-19 захворіло 53638 людей . Одужало 45, а 10776 продовжують лікування, з них 405 – діти. Протягом доби померло 7 мешканців області (6 у Полтаві та 1 у Лохвицькому районі).


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 24440 (+63);
  • Кременчук – 7817 (+7);
  • Полтавський район – 3234 (+8);
  • Горішні Плавні – 3033;
  • Миргород – 2516 (+2);
  • Лубни – 2179;
  • Лохвицький район – 2003 (+28);
  • Зіньківський район – 1512 (+11);
  • Карлівський район – 1477 (+1);
  • Глобинський район – 1120;
  • Пирятинський район – 1095;
  • Гадяч – 1017 (+11);
  • Котелевський район – 1009 (+8);
  • Шишацький район – 1005;
  • Новосанжарський район – 1003 (+4);
  • Диканський район – 982 (+2);
  • Кременчуцький район – 962 (+2);
  • Решетилівський район – 909 (+2);
  • Миргородський район – 899 (+1);
  • Хорольський район – 894;
  • Кобеляцький район – 835 (+3)
  • Машівський район – 806;
  • Гадяцький район – 734 (+11);
  • Оржицький район – 650;
  • Великобагачанський район – 643;
  • Чутівський район – 637;
  • Лубенський район – 595;
  • Семенівський район – 534;
  • Козельщинський район – 526;
  • Гребінківський район – 439;
  • Чорнухинський район – 291.

В країні за добу здійснено 27 488 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640).


Протягом неділі щеплено 1453 осіб, а за весь період кампанії з вакцинації – 450647.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: коронавірус статистика COVID-19
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