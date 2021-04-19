Цьогоріч відремонтують дороги з Кременчука на Манжелію та Власівку

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 776 Коментарів: 3

Які дороги в планах облавтодору

«Агентство місцевих доріг Полтавської області» цьогоріч запланувало 14 об'єктів капітального та поточного ремонтів. Про це повідомив директор Агентства Олексій Басан під час апаратної наради в Полтавській ОДА 19 квітня.









- Перелік сформовано, виходячи з маршрутного принципу, рекомендацій Укравтодору та уряду. Фактично продовжуємо ремонтувати минулорічні об'єкти, - заявив Олексій Басан.





У цьому переліку є й дороги, які сполучають Кременчук з іншими населеними пунктами області.

«Кременчук-Манжелія»: планується зробити бетонну дорогу на умовах співфінансування з «Укрнафтою», яка найбільше експлуатує цю дорогу. Як повідомив Олексій Басан, компанія обіцяє від 10 до 15 мільйонів гривень співфінансування.

планується зробити бетонну дорогу на умовах співфінансування з «Укрнафтою», яка найбільше експлуатує цю дорогу. Як повідомив Олексій Басан, компанія обіцяє від 10 до 15 мільйонів гривень співфінансування. «Кременчук-Власівка »: планується ремонт однієї з найбільших за інтенсивністю доріг у Кременчуцькому районі.

Усі ремонти від облавтодору представлені на мапі.







