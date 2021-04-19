Кременчук

Цьогоріч відремонтують дороги з Кременчука на Манжелію та Власівку

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 776 Коментарів: 3

 Які дороги в планах облавтодору

«Агентство місцевих доріг Полтавської області» цьогоріч запланувало 14 об'єктів капітального та поточного ремонтів. Про це повідомив директор Агентства Олексій Басан під час апаратної наради в Полтавській ОДА 19 квітня.



- Перелік сформовано, виходячи з маршрутного принципу, рекомендацій Укравтодору та уряду. Фактично продовжуємо ремонтувати минулорічні об'єкти, - заявив Олексій Басан.


У цьому переліку є й дороги, які сполучають Кременчук з іншими населеними пунктами області.

  • «Кременчук-Манжелія»: планується зробити бетонну дорогу на умовах співфінансування з «Укрнафтою», яка найбільше експлуатує цю дорогу. Як повідомив Олексій Басан, компанія обіцяє від 10 до 15 мільйонів гривень співфінансування.
  • «Кременчук-Власівка»: планується ремонт однієї з найбільших за інтенсивністю доріг у Кременчуцькому районі.

Усі ремонти від облавтодору представлені на мапі.


У 2021 році капітальний ремонт чекає на 60% доріг Полтавщини


1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: ремонт ремонт доріг ремонт дорог
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 3

510
Дмитрий:
Сьогодні, 13:36

Цьогоріч відремонтують дороги з Кременчука на Манжелію та Власівку

еще там (в проекте) маааленькими цифрами написано сколько  всего "дороги" отремонтируют - на Манжелию 2,5 км - на Власовку 4,3 км 


5 0
87
КАПУША:
Сьогодні, 13:46

Цитата: Дмитрий
Цьогоріч відремонтують дороги з Кременчука на Манжелію та Власівку

еще там (в проекте) маааленькими цифрами написано сколько  всего "дороги" отремонтируют - на Манжелию 2,5 км - на Власовку 4,3 км 

То щоб не шокувати масштабністю "великого" будівництва.

 

Там ще є аж 1,5 км капітального ремонту! 


0 0
285
JJAbrams:
Сьогодні, 14:02

Цитата: Дмитрий
Цьогоріч відремонтують дороги з Кременчука на Манжелію та Власівку

еще там (в проекте) маааленькими цифрами написано сколько  всего "дороги" отремонтируют - на Манжелию 2,5 км - на Власовку 4,3 км 

ну в Кривушах там участок есть отремонтированный. Если брать от начала Кривушей до мостика 1,3км ---- хороший участок где то до заправки ---- и от заправки до Власовки 3км, то и выходит 4,3.

 


2 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх