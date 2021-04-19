У Горішніх Плавнях жінка впала на працюючий мотоблок

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18 квітня, близько 17.30, в одному з сіл територіальної громади Горішніх Плавнів 33-річна жінка у власному гаражі впала на працюючий мотоблок, повідомляє пресслужба поліції.





За попередньою версією слідства, жінка отримала скальповану травму голови. Їй надають медичну допомогу в місцевій лікарні.





За цим фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.





Тривають слідчі дії, у ході яких встановлюються обставини та причини травмування жінки.



