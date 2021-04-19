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У Горішніх Плавнях жінка впала на працюючий мотоблок

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 746

 

Жінка отримала скальповану рану голови 

18 квітня, близько 17.30, в одному з сіл територіальної громади Горішніх Плавнів 33-річна жінка у власному гаражі впала на працюючий мотоблок, повідомляє пресслужба поліції. 


За попередньою версією слідства, жінка отримала скальповану травму голови. Їй надають медичну допомогу в місцевій лікарні.


За цим фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.128 (Необережне тяжке або середньої  тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.


Тривають слідчі дії, у ході яких встановлюються обставини та причини травмування жінки.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Горішні Плавні травматизм
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