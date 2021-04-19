Полтавщина все ще у «червоній» зоні: розслаблятися не варто

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 857

Вже три дні Полтавська область знаходиться у «червоній зоні». Чи змінилася ситуація з захворюваністю на COVID-19 і як просувається кампанія з вакцинації населення, розповів директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Лисак Віктор Петрович.





На даний момент лікарні області за день використовують 11,184 тон рідкого та 9660 літрів газоподібного кисню.





«Є тенденція до зниження кількості нових хворих, але в той же час виявляють усе більше випадків COVID-19 з тяжким перебігом. 226 пацієнтів знаходиться в блоках інтенсивної терапії, з них на апаратах ШВЛ – 90 людей, в той час як тиждень тому ця цифра складала 80», - зазначив Віктор Лисак.





Кількість нових випадків більша за кількість людей, що одужали, і про позитивну тенденцію за цим показником наразі не йдеться. Часто хворіють діти: підтверджено 2023 випадки, з них 405 – з активним перебігом хвороби.









На амбулаторному лікуванні знаходиться понад 2000 пацієнтів. Зростає кількість ГРВІ захворювань.





В області є тенденція до зменшення показника заповнюваності ліжок – але це відбувається за рахунок того, що збільшили кількість ліжок з киснем в Глобинській лікарні, у Диканьці. З тих ліжок, які є, 144 зайняті пацієнтами.





«Тому, шановні колеги, розслаблятися нам нічого. Ми маємо виконувати всі ті вимоги, які є в Постанові і рішенні комісії ТБ і НС на рівні області», - закликав очільник Департаменту охорони здоров’я.





Динаміка захворюваності в Полтавській області залишається надзвичайно високою.









Віктор Лисак висловив занепокоєння перебігом вакцинації медичних працівників в області:





«Ситуація далека від ідеальної: приміром, в Опішнянському ЦМСД жоден медик не вакцинувався, в Новооржицькому ЦМСД так само. Є питання до медиків Котилевської лікарні, Пирятинської лікарні, Придніпровської лікарні та інших».







Щодо вакцинації Covishield (Oxford/AstraZeneca), то область використала 19272 дози з 19300.





Розпочали щеплення CoronaVac - цією вакциною щепили вже 510 людей.





19 квітня стартує щеплення Pfizer. Воно буде проводитись трьома мобільними бригадами, які розташовані у Кременчуці і Полтаві. Усі 1170 вакцин будуть використані протягом тижня.





Наступний етап щеплення – 13500 доз вакцини AstraZeneca, які очікуються найближчим часом. Вакцинуватимуть людей віком 60+.