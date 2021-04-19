Дві погоні за добу: за вихідні поліція Кременчука зупинила 7 п'яних водіїв

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 496

Вихідні минули, а відповідальність за керування авто у нетверезому стані для 7 кременчуцьких водіїв — ні. Особливо відмітились власники машин радянських часів. Детальніше про окремі випадки:

17 квітня о 1.00 на вулиці Республіканській поліцейські зупинили ВАЗ-2105, який рухався вночі з вимкненими фарами. Під час спілкування з 32-річним водієм патрульні помітили у нього ознаки сп'яніння, на що той відреагував несподівано — спробував втекти. Втеча, враховуючи неспортивний стан правопорушника, була невдалою, його затримали і доставили до відділку. Пройти огляд на стан сп'яніння чоловік відмовився.

17 квітня близько 4.00 на вулиці Проектній патрульні спробували зупинити водія «Таврії», що порушив ПДР, але він проігнорував вимогу та продовжив рух. Поліцейським довелось переслідувати правопорушника і блокувати його рух службовим автомобілем. Після зупинки водій поводив себе агресивно, декілька разів намагався залишити місце пригоди, через що був затриманий та доставлений до відділу поліції. Під час складання протоколу у 39-річного чоловіка помітили ознаки алкогольного сп'яніння, при цьому пройти медичний огляд він категорично відмовився.

Також 17-го квітня поліцейські на вулиці Миколаївській зупинили ЗАЗ, яким керував 29-річний водій з ознаками наркотичного сп'яніння. З'ясувалось, що суд вже позбавив його водійських прав через таке ж правопорушення. Від проходження огляду у нарколога водій відмовився.

Всього за вихідні патрульні було зафіксували 7 випадків керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Кожному правопорушнику доведеться сплатити штраф, щонайменше 10 200 гривень, та залишитися без водійських прав принаймні на рік.