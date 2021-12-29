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Зупинилося серце учасника антитерористичної операції Дениса Кузика

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 764 Коментарів: 1

 

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким

27 грудня у віці 40 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Дениса Кузика. Про це повідомили у фейсбук-групі «АТО. Соціальний супровід».

Денис був мобілізований 9 березня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій».

У нього залишились мати та сестра. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Поховання Дениса Кузика відбудеться 29 грудня, а саме:

  • о 13.00 - процесія вирушить від моргу на території Кременчуцької четвертої міської лікарні;
  • близько 14.00 - прощання на Світловодському кладовищі (неподалік керамічного заводу).
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Автор: Руслана Горгола
Теги: помер війна АТОвці
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Коментарі: 1

4 028
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:06

земля пухом....


6 0

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