Зупинилося серце учасника антитерористичної операції Дениса Кузика

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 764 Коментарів: 1

27 грудня у віці 40 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Дениса Кузика. Про це повідомили у фейсбук-групі «АТО. Соціальний супровід».

Денис був мобілізований 9 березня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій».

У нього залишились мати та сестра. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Поховання Дениса Кузика відбудеться 29 грудня, а саме: