27 грудня у віці 40 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Дениса Кузика. Про це повідомили у фейсбук-групі «АТО. Соціальний супровід».
Денис був мобілізований 9 березня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій».
У нього залишились мати та сестра. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.
Поховання Дениса Кузика відбудеться 29 грудня, а саме:
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