1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Надзвичайні новини

У Кременчуці завелися троє ніндзя-хуліганів із сюрикенами

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 336 Коментарів: 1

 

Двох затримали - одного ще шукають

27 грудня, близько 5.00, на перехресті вулиці Європейської та проспекту Свободи клієнти таксі, погрожуючи таксисту невідомим предметом, пошкодили його ВАЗ 21099 та забрали мобільний. Про це чоловік повідомив поліції.

Як повідомили у пресслужбі поліції, двох злочинців затримали, а третього ще шукають.

- Під час першочергових слідчих дій нам вдалося встановити осіб, які причетні до скоєння правопорушень. Ними виявилися троє місцевих мешканців – двоє 23-річниих та один 17-річний. На часі двох фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже повідоммили про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Третього повнолітнього спільника продовжує розшукувати поліція, - розповів Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції.

У ході оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейським вдалося встановити, що тієї ночі у Кременчуці по провулку Героїв Бреста правопорушники пограбували місцевого мешканця, у якого забрали 12 тисяч гривень.  

За даними фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.186 (Грабіж), ч.2 ст.296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч.2 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: хуліганство крадіжка грабіж
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 028
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:07

ниньзи-черупашки


1 2

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх