У Кременчуці завелися троє ніндзя-хуліганів із сюрикенами

27 грудня, близько 5.00, на перехресті вулиці Європейської та проспекту Свободи клієнти таксі, погрожуючи таксисту невідомим предметом, пошкодили його ВАЗ 21099 та забрали мобільний. Про це чоловік повідомив поліції.
Як повідомили у пресслужбі поліції, двох злочинців затримали, а третього ще шукають.
У ході оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейським вдалося встановити, що тієї ночі у Кременчуці по провулку Героїв Бреста правопорушники пограбували місцевого мешканця, у якого забрали 12 тисяч гривень.
За даними фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.186 (Грабіж), ч.2 ст.296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч.2 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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