У Кременчуці завелися троє ніндзя-хуліганів із сюрикенами

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 336 Коментарів: 1

Двох затримали - одного ще шукають

27 грудня, близько 5.00, на перехресті вулиці Європейської та проспекту Свободи клієнти таксі, погрожуючи таксисту невідомим предметом, пошкодили його ВАЗ 21099 та забрали мобільний. Про це чоловік повідомив поліції.

Як повідомили у пресслужбі поліції, двох злочинців затримали, а третього ще шукають.

- Під час першочергових слідчих дій нам вдалося встановити осіб, які причетні до скоєння правопорушень. Ними виявилися троє місцевих мешканців – двоє 23-річниих та один 17-річний. На часі двох фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже повідоммили про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Третього повнолітнього спільника продовжує розшукувати поліція, - розповів Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції.

У ході оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейським вдалося встановити, що тієї ночі у Кременчуці по провулку Героїв Бреста правопорушники пограбували місцевого мешканця, у якого забрали 12 тисяч гривень.

За даними фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.186 (Грабіж), ч.2 ст.296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч.2 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.