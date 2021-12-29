На перехрестях проспекту Свободи з вулицями Європейською та Переяславською другий день не працюють світлофори

На перехрестях проспекту Свободи та вулиці Переяславської і проспекту Свободи та вулиці Європейської в обидва напрямки не працюють світлофори уже другу добу.
Учора в «Міськсвітлі» пояснили це плановими ремонтними роботами. Однак відомо, що цей парний світлофор відключають під час сильних снігопадів, щоб автівки без перешкод і зупинок проїжджали підйом на водоканал, не ризикуючи відкотитися та заглухнути.
Водії, будьте уважними під час руху перехрестями. А краще обирайте інший шлях — щоб не повертати без світлофорів.
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