На перехрестях проспекту Свободи з вулицями Європейською та Переяславською другий день не працюють світлофори

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 346

На перехрестях проспекту Свободи та вулиці Переяславської і проспекту Свободи та вулиці Європейської в обидва напрямки не працюють світлофори уже другу добу.

Учора в «Міськсвітлі» пояснили це плановими ремонтними роботами. Однак відомо, що цей парний світлофор відключають під час сильних снігопадів, щоб автівки без перешкод і зупинок проїжджали підйом на водоканал, не ризикуючи відкотитися та заглухнути.

Водії, будьте уважними під час руху перехрестями. А краще обирайте інший шлях — щоб не повертати без світлофорів.