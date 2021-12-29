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Надзвичайні новини

Фури, «швидкі», легковики: 17 автівок рятувальники дістали з заметів

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 719

 

Будьте уважні та обережні на дорогах

Протягом минулої доби рятувальники 11 разів залучались до ліквідації наслідків ускладнення погодних умов.

Як повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області, за цей час надали допомогу двом автомобілям екстреної медичної допомоги, одному легковому та 14 вантажним автомобілям, в яких перебувало 22 людей.

Зі снігових заметів автомобілі витягували у Полтаві, Кременчуці, Решетилівській, Чорнухинській, Мачухівській громаді.

Що робити кременчужанам, яких замело десь в дорозі: поради від поліції

Станом на ранок 29 грудня всі автомобільні дороги державного значення у Полтавській області перебувають у проїзному стані. Заторів не зафіксовано, повідомили у пресцентрі Служби автомобільних доріг Полтавщини.

За час негоди розчистили 4000 км. Для обробки протиожеледними матеріалами використали майже 1500 тонн піщано-соляної суміші.

Роботу продовжують і надалі. Залучені 145 машин та 180 дорожників, зокрема на автодорозі М-03 Київ - Харків працюють 49 одиниць техніки (комбіновані дорожні машини, грейдери, навантажувачі).

За інформацією УкрГідрометцентру, 29 грудня на дорогах у Полтавській області ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: снігопад ожеледиця рятувальники
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