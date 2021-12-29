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Кременчук

Усю ніч комунальна техніка розчищала дороги. А у вас уже прибрали сніг?

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 555 Коментарів: 2

 

З 4.00 15 бригад «Благоустрою Кременчука» та 5 бригад КАТП-1628 вийшли, щоб прибирати сніг на вулицях

29 грудня з 4.00 15 бригад з 6-7 чоловік КП «Благоустрій Кременчука» та 5 бригад КАТП-1628 працюють на ліквідації наслідків снігопаду. Про це повідомляє пресслужба мерії. Комунальники розчищають від снігу зупинки громадського транспорту, тротуари, пішохідні переходи, прибудинкові території, під’їзди до навчальних та лікувальних закладів міста.

За інформацією КАТП-1628, з вечора 28 грудня спецтехніка вийшла на міські автошляхи і до ранку 29 грудня відпрацьовувала дороги за маршрутами руху громадського транспорту, всі шляхопроводи міста, перехрестя, спуски та підйоми. До цих робіт залучили 37 автомобілів із відвалами та 5 тракторів. Спецтехніка зробила 67 ходок. Роботи з розчистки від снігу автошляхів тривають і досі.

Згідно з результатами голосування на нашому сайті, вчора кременчужани не були задоволені роботою комунальних служб, адже більшість проголосувала за те, що місто недостатньо почистили від снігу.

Голосування на сайті
Голосування на сайті
Голосування в телеграмі
Голосування в телеграмі
Де чистить дороги Кременчука комунальна техніка – дивіться онлайн
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: снігопад дороги тротуари дорожня техніка

А сьогодні у вас розчистили сніг?

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Коментарі: 2

4 028
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:05

оченнь хреново чистят. Посыпают солью в надежде что она съест снег....снег на месте, а кузов разъедаетsmile


0 0
157
Джо:
Сьогодні, 12:17

смотрю вот на онлайн карту перемещения техники.... так вот по карте мимо окна едет 2 трактора, а по факту их нет.. мистика?)


0 0

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