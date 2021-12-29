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Надзвичайні новини

На трасі зіткнулись дві вантажівки: є травмовані

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 550

 

Водії не впорались з керуванням

28 грудня, близько 19.30 на автодорозі Київ-Харків, у селі Лобачі Полтавського району сталася ДТП. Як повідомили у пресслужбі поліції, зіткнулися вантажівки МАN, під керуванням 40-річного полтавця, та Scania R 380, яким керував 26-річний водій.

Унаслідок ДТП травмованого водія МАN госпіталізували до Решетилівської лікарні.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вантажівка ДТП
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