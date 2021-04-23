У Кременчуці помер 29-річний АТОвець Юрій Курятник

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 845 Коментарів: 1

Вчора, 22 квітня, на 29-му році життя зупинилося серце учасника антитерористичної операції Курятника Юрія Петровича. Про це повідомляють в групі АТО. Соціальний супровід.





Юрій мобілізований 12 лютого 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій».









Прощання з бійцем відбудеться 24 квітня на Свіштовському кладовищі, на Алеї Слави.