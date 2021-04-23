Кременчук, Воины света

У Кременчуці помер 29-річний АТОвець Юрій Курятник

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 845 Коментарів: 1

 

Прощання відбудеться завтра, 24 квітня

Вчора, 22 квітня, на 29-му році життя зупинилося серце учасника антитерористичної операції Курятника Юрія Петровича. Про це повідомляють в групі АТО. Соціальний супровід. 


Юрій мобілізований 12 лютого 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій».


У військоматі до Дня захисника України нагородили кременчуцьких бійців


Прощання з бійцем відбудеться 24 квітня на Свіштовському кладовищі, на Алеї Слави.

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Автор: Альона Душенко
Теги: помер АТОшник
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Коментарі: 1

38
Tamara:
Сьогодні, 12:02

Вічна пам'ять.... Співчуття рідним.... 


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