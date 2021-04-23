Колишній чоловік пограбував 25-річну кременчужанку

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22 квітня, близько 17.20, колишній чоловік пограбував 25-річну кременчужанку, повідомляє пресслужба поліції.





- На місце виклику негайно прибули оперативники та слідчі, які з’ясували, що колишній 28-річний чоловік заявниці, погрожуючи насильством, заволодів її мобільним телефоном. Поліцейські встановили місце його перебування та затримали його. На даний час вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, - повідомив Денис Сілочі, заступник начальника Кременчуцького райуправління поліції.





За фактом грабежу, поєднаний з погрозою застосування насильства, відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. За скоєне винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.



