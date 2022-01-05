22 січня у Кременчуці запалить DJ Lutique: як потрапити на вечірку

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 306

У суботу, 22 січня, в кафе Друзі та Вино (вул. Шевченка, 46) виступатиме DJ Lutique.

Вечірка розпочнеться о 22.00 і триватиме до 4.00. Передпродаж квитків вже розпочався, тож ті, хто хочуть провести незабутню ніч - телефонуйте: 0974481188 або 0673788905.

Lutique – сьогодні вже не просто нікнейм діджея. Це Бренд! Актуальний, такий, що диктує тенденції та має власний стиль.

Без зайвих слів, він - талановитий музикант, композитор і продюсер танцювальної музики в стилі House, який любить і вміє віддавати себе улюбленій справі!

Як продюсер Lutique давно зробив крок за межі України, ставши частиною релізів на європейських та вітчизняних лейблах. Він створює власні треки, ремікшує треки інших продюсерів та пісні попзірок. Він фігурує у їхніх кліпах та знімає власні, руйнуючи стереотипи про непопулярність танцювальної музики на телеекранах.

Як діджей Lutique учасник найгучніших вечірок столиці, інших міст України та країн ближнього зарубіжжя. Він автор та ведучий популярного мікс-шоу PREVIEW на хвилях радіо Kiss FM Ukraine. Будучи затятим прихильником музики в стилі House, він дарує людям найкраще з Vocal-, Tech-і Progressive-House. Працюючи у повному контакті з публікою, він з легкістю та знанням справи заряджає людей позитивною енергією танцювальних ритмів.

Для нього немає меж та рамок, немає різниці, хто на танцполі! Він поважає всіх і знайде підхід до кожного, вчасно підібравши трек, що створює необхідну атмосферу!

