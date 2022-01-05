У Кременчуці тривають відключення електроенергії: де не буде світла 6 січня

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 325

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 6 січня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах. З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а;

вул. Артема Носенка;

вул. Житлобудівна;

вул. Вагонна;

вул. Кохнівська;

пров. Житлобудівний;

пров. Деповський;

пров. Межовий;

пр. Житлобудівний;

1-й пр. Кохнівський;

2-й пр. Кохнівський;

3-й пр. Кохнівський;

1-й туп. Парковий;

2-й туп. Парковий.

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