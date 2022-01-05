У Кременчуці тривають відключення електроенергії: де не буде світла 6 січня
Сьогодні, 18:01
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Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 6 січня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а;
- вул. Артема Носенка;
- вул. Житлобудівна;
- вул. Вагонна;
- вул. Кохнівська;
- пров. Житлобудівний;
- пров. Деповський;
- пров. Межовий;
- пр. Житлобудівний;
- 1-й пр. Кохнівський;
- 2-й пр. Кохнівський;
- 3-й пр. Кохнівський;
- 1-й туп. Парковий;
- 2-й туп. Парковий.
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