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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Стара схема: бідне комунальне КТУ купило «під ялинку» для мерії Кременчука дві іномарки

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 255 Коментарів: 3

 

Тролейбусне управління купило два вживані авто - Toyota RAV4 і Subaru Outback, які тепер передає виконкому

КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» в останній місяць старого року придбало дві вживані іномарки - універсали Toyota RAV4 і Subaru Outback. Тендер (відкриті торги) відбувся 3 грудня, і вже 17 грудня підприємство уклало угоду з переможцем — це ФОП Костькін Максим, який, відповідно до договору, мав поставити товар якраз під ялинку — до 31 грудня 2021 року. І ФОП із цим впорався — у електронній системі Prozorro розміщений звіт про виконання договору.

Ціна двох вживаних авто — 1 094 800 грн, і це на 200 грн нижче від очікуваної вартості закупівель, яку виставив замовник — КТУ. Суперник у ФОПа Костькіна був лише один — це ТОВ «Інвестпромтрейд», який запропонував точно таку ж ціну, як очікувана — 1 095 000 грн — тобто на 200 грн вище, ніж у переможця. Цікаво, що, попри такий мізерний розрив, під час аукціону обидва учасники більше не знижували ціну. Тобто конкуренція була суто умовною.

 

Цікаво у те, наскільки ретельно (до дрібниць) замовник прописав технічні параметри вживаних автівок у вимогах до предмету закупівлі. Для Subaru знадобилося оздоблення шкірою елементів інтер'єру (шкіряне кермо, важіль КПП). Ну, от, ніяк не можна обійтися без шкіряного керма! А от вимоги до Toyota були скромнішими: достатньо оббивки з тканини. Фари у Subaruобов`язково ксенонові, а в Toyota – галогенні. Так само по-різному прописані вимоги до клімат-контролю, аудіосистем...

 

Повний опис технічних вимог можна завантажити тут: 

tehnichnij-opis.doc [76,5 Kb] (cкачиваний: 0)  

Така надмірна деталізація, як правило свідчить, що вимоги прописані під конкретного учасника — і під конкретні авто, які вжеп стоять і чекають, доки їх куплять.

І їх купили! У нас майже не було сумнівів у тому, що бідне КТУ, яке весь час дотується з міського бюджету і двічі підвищило ціну на проїзд для пасажирів (із 2 до 8 грн), придбало автівки не собі. Так воно і є. 4 січня на сайті міської ради з'явився проєкт рішення виконкому: «Про надання згоди на безоплатну передачу транспортних засобів, які належать до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, з балансу на баланс». Виявилося, що КТУ прохає виконком взяти автівки з балансу на баланс — тролейбусне управління подало таке звернення. Звісно, виконком погодиться. Дуже хороша схема: можна багато розповідати про важкий бюджет, про скорочення капітальних видатків (тих самих, за які купуються предмети довгострокового вжитку, у тому числі й машини) — і купувати авто для чиновників через КП.

 

Така схема купівлі автівок для чиновників мерії через КТУ застосовується не вперше. На початку року КТУ вже купило автомобілі Nissan X-Trail та Ford Fusion причому «в обхід» тендера. І теж передало виконкому ці авто, які одразу ж після купівлі стали тролейбусному управлінню не потрібні.

Тендерна схема мерії Кременчука: ось для кого КТУ купило Ford Fusion з підігрівом сидінь
0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: КТУ автомобиль виконком тендер схема
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Коментарі: 3

230
StarПёр:
Сьогодні, 18:43

Та шоб эти машины им всем стали братской могилой...


1 0
4
папаня:
Сьогодні, 18:55

наглость зашкаливает


1 0
87
waxettio:
Сьогодні, 18:56

заяву в прокуратуру, финансовые махинации?


0 0

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