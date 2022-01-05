Стара схема: бідне комунальне КТУ купило «під ялинку» для мерії Кременчука дві іномарки

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 255 Коментарів: 3

КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» в останній місяць старого року придбало дві вживані іномарки - універсали Toyota RAV4 і Subaru Outback. Тендер (відкриті торги) відбувся 3 грудня, і вже 17 грудня підприємство уклало угоду з переможцем — це ФОП Костькін Максим, який, відповідно до договору, мав поставити товар якраз під ялинку — до 31 грудня 2021 року. І ФОП із цим впорався — у електронній системі Prozorro розміщений звіт про виконання договору.

Ціна двох вживаних авто — 1 094 800 грн, і це на 200 грн нижче від очікуваної вартості закупівель, яку виставив замовник — КТУ. Суперник у ФОПа Костькіна був лише один — це ТОВ «Інвестпромтрейд», який запропонував точно таку ж ціну, як очікувана — 1 095 000 грн — тобто на 200 грн вище, ніж у переможця. Цікаво, що, попри такий мізерний розрив, під час аукціону обидва учасники більше не знижували ціну. Тобто конкуренція була суто умовною.

Цікаво у те, наскільки ретельно (до дрібниць) замовник прописав технічні параметри вживаних автівок у вимогах до предмету закупівлі. Для Subaru знадобилося оздоблення шкірою елементів інтер'єру (шкіряне кермо, важіль КПП). Ну, от, ніяк не можна обійтися без шкіряного керма! А от вимоги до Toyota були скромнішими: достатньо оббивки з тканини. Фари у Subaru — обов`язково ксенонові, а в Toyota – галогенні. Так само по-різному прописані вимоги до клімат-контролю, аудіосистем...

Повний опис технічних вимог можна завантажити тут:

tehnichnij-opis.doc [76,5 Kb] (cкачиваний: 0)

Така надмірна деталізація, як правило свідчить, що вимоги прописані під конкретного учасника — і під конкретні авто, які вжеп стоять і чекають, доки їх куплять.

І їх купили! У нас майже не було сумнівів у тому, що бідне КТУ, яке весь час дотується з міського бюджету і двічі підвищило ціну на проїзд для пасажирів (із 2 до 8 грн), придбало автівки не собі. Так воно і є. 4 січня на сайті міської ради з'явився проєкт рішення виконкому: «Про надання згоди на безоплатну передачу транспортних засобів, які належать до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, з балансу на баланс». Виявилося, що КТУ прохає виконком взяти автівки з балансу на баланс — тролейбусне управління подало таке звернення. Звісно, виконком погодиться. Дуже хороша схема: можна багато розповідати про важкий бюджет, про скорочення капітальних видатків (тих самих, за які купуються предмети довгострокового вжитку, у тому числі й машини) — і купувати авто для чиновників через КП.

Така схема купівлі автівок для чиновників мерії через КТУ застосовується не вперше. На початку року КТУ вже купило автомобілі Nissan X-Trail та Ford Fusion — причому «в обхід» тендера. І теж передало виконкому ці авто, які одразу ж після купівлі стали тролейбусному управлінню не потрібні.