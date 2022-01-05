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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині розпочалася реєстрація на пробне ЗНО: скільки коштуватиме «репетиція»

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 59

 

Для випускників Полтавської, Сумської, Харківської областей вартість пробного ЗНО найнижча

5 січня почалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Взяти участь можна у тестуванні щонайбільше з двох навчальних предметів, розповіла «Суспільному» відповідальна за проведення оцінювання на Полтавщині Наталія Барболіна.

Стали відомі дати проведення пробного ЗНО-2022

Триватиме реєстрація до 22 січня, а саме тестування влаштують у березні. Вартість тесту цього року для абітурієнтів регіону – 213 гривень, майже на 20 гривень дорожче, ніж торік.

У день проведення оцінювання учасники можуть скласти тест з одного навчального предмета.

- Пробне зовнішнє незалежне оцінювання на Полтавщині відбуватиметься у всіх восьми округах, у яких проходить і основне тестування, – це Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Пирятин, Кобеляки, Карлівка і Гадяч. Для випускників Полтавської, Сумської, Харківської областей вартість найнижча і становить 213 гривень, – додала Наталія Барболіна.

Щоб отримати результати пробного тестування, учасники мають внести свої відповіді до спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. З 19 до 21 березня – з української мови та літератури або лише з української мови. Результати мають отримати 25 березня. А з 26 до 28 березня треба внести відповіді з решти навчальних предметів. Кількість правильних відповідей із цих тестів дізнаються 1 квітня.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЗНО пробне ЗНО вартість
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