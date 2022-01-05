Через коронавірус померла 80-річна кременчужанка

Вчора, 21:59 Переглядів: 432

Сьогодні, 5 січня, в Кременчуці зареєстрували 34 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 18 жінок віком від 23 до 83 років та 16 чоловіків віком від 21 до 83 років. Із них 27 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а ще 7 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 86 пацієнтів.

Одужав 141 кременчужанин.

На жаль, померла невакцинована 80-річна жінка.

Всього від початку пандемії зареєстрували 17 993 випадки коронавірусу: одужало 16 417, померло 650.