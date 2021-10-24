Стали відомі дати проведення пробного ЗНО-2022

Для того щоб знизити рівень тривоги з приводу процедури ЗНО, Український центр оцінювання якості освіти пропонує всім бажаючим пройти пробне тестування.
Такий досвід допоможе ознайомитися з організаційними умовами проведення тестування (з порядком доступу до пункту тестування і робочого місця, особливостями роботи із бланками відповідей тощо), структурою та змістом тестових зошитів, а також з’ясувати рівень своїх навчальних досягнень і уникнути зайвого хвилювання та зосередитися під час основної сесії саме на виконанні тестових завдань.
Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме протягом 5‒22 січня 2022 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
19 березня відбудеться пробне ЗНО з:
26 березня пройде тестування з:
У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.
Результати пробного ЗНО-2022 оприлюднять на їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови і літератури, 1 квітня — з інших навчальних предметів.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування буде визначать регіональні центри оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.