Стали відомі дати проведення пробного ЗНО-2022

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Для того щоб знизити рівень тривоги з приводу процедури ЗНО, Український центр оцінювання якості освіти пропонує всім бажаючим пройти пробне тестування.

Такий досвід допоможе ознайомитися з організаційними умовами проведення тестування (з порядком доступу до пункту тестування і робочого місця, особливостями роботи із бланками відповідей тощо), структурою та змістом тестових зошитів, а також з’ясувати рівень своїх навчальних досягнень і уникнути зайвого хвилювання та зосередитися під час основної сесії саме на виконанні тестових завдань.

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме протягом 5‒22 січня 2022 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

19 березня відбудеться пробне ЗНО з:

української мов;

української мови і літератури.

26 березня пройде тестування з:

історії України;

математики;

математики (завдання рівня стандарту);

біології;

географії;

фізики;

хімії;

іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Результати пробного ЗНО-2022 оприлюднять на їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови і літератури, 1 квітня — з інших навчальних предметів.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування буде визначать регіональні центри оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.