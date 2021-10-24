У Кам'янське водосховище випустили майже 15 тисяч товстолобиків

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 70

На Кам'янському водосховищі випустили у воду майже 2 тонни товстолоба. Про таке 21 жовтня повідомив Полтавський рибоохоронний патруль на своїй Facebook-сторінці. Подібні зариблення відбуваються в середньому 4 рази на рік.

Цього разу випустили майже 15 тисяч екземплярів товстолоба. Ця риба очищує водойми та запобігає цвітінню води - адже харчується водорстями. Риба вагою 1 кілограм здатна поглинути 30 кілограмів синьо-зелених та бурих водоростей.

Очікується, що до кінця року на цьому ж водосховищі відбудеться ще одне таке зариблення.