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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Самоізоляція після контакту з хворим на COVID-19 не обов'язкова: кого це стосується

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 297

 

Відтепер вакциновані особи, які контактували з хворими на Соvid-19, за відсутності симптомів COVID-19 можуть не йти на самоізоляцію

У МОЗ оновили стандарти медичної допомоги пацієнтам із COVID-19, і тепер ті, хто контактували з хворим, але не мають симптомів, можуть не йти на самоізоляцію. Інформацію про це надала пресслужба Міністерства охорони здоров'я:

«Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто перехворів на COVID-19 протягом останніх 6-ти місяців (із документальним підтвердженням), за відсутності симптомів не мають самоізолюватися. Якщо ж симптоми COVID-19 з’являються, людина має пройти обстеження на визначення антигену SARS-СоУ-2. Якщо він позитивний, то до такого пацієнта вживаються всі заходи як до такого, який має COVID-19».

Але спостереження за контактними особами встановлюється на період 14 днів від останнього контакту із підтвердженим або ймовірним випадком, незалежно від того, чи була особа вакцинована проти COVID-19, чи ні.

Щодо контактних осіб, які не отримали щеплення, вони мають пройти тестування на 5-7 день після контакту та перебувати на самоізоляції навіть якщо не мають симптомів COVID-19. Припинити самоізоляцію можна лише при отриманні негативного результату тесту.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: коронавірус самоізоляція
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