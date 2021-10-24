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Надзвичайні новини, Полтавщина

В полтавському гуртожитку знайшли тіло 18-річного юнака

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 910

Точні причини та обставини смерті поки що невідомі

В гуртожитку одного з полтавських закладів вищої освіти 22 жовтня близько 19.00 виявили тіло студента, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

До Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканців гуртожитку про те, що в одному із приміщень виявлено тіло без ознак життя. З'ясувалося, що загиблий 18-річний хлопець був мешканцем Кобиляцького району і навчався в Полтаві.

Слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті юнака.

За даним фактом слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство).
На даний час триває досудове розслідування, в ході якого встановлюються всі обставини події.



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Автор: Тамара Зінченко
Теги: гуртожиток загиблий поліція
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