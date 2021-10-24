Капітально вдремонтували 9 кілометрів дороги Гадяч – Миргород

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Невдовзі на дорогу нанесуть розмітку і встановлять дорожні знаки та бар’єрне огородження

Наразі завершується капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги О1702034 Гадяч – Миргород. Йдеться про 9 кілометрів дороги від Миргороду в напрямку Комишні. Про таке 23 жовтня повідомило державне підприємство «Агентство місцевих доріг Полтавської області».

Згідно проєкту, підрядна організація посилила основу дорожнього одягу проїзної частини, влаштувала два шари асфальтобетонного покриття (нижній шар 10 см з крупнозернистого асфальтобетону та верхній шар 5 см з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші на модифікованому бітумі).

Невдовзі на дорогу нанесуть розмітку і встановлять дорожні знаки та бар’єрне огородження.