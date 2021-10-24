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В Україні заборонили створювати депозити в російських рублях

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 287

 

Відповідна постанова НБУ набуде чинності 21 листопада

Національний банк України з 21 листопада заборонить українським банкам приймати російські рублі для зарахування на депозитні рахунки, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу НБУ.

Відповідні зміни ухвалені постановою правління НБУ №103 від 8 жовтня 2021 року, яка базується на законі 1618-IX. Він забороняє залучати на території України депозити або надавати позики та кредити  у валюті держави-окупанта.

Прес-служба нагадала, що в жовтні 2017 року НБУ заборонив банкам-фінустановам здійснювати касові, зокрема валютно-обмінні, операції з банкнотами (банківськими білетами) та монетами ЦБ РФ із зображенням карт, символів, будівель, пам'ятників археології, архітектури, історії, розташованих на окупованих Росією територіях України, або які містять тексти, що стосуються окупації РФ адміністративно територіальних одиниць України.

Заборона поширюється також на операції, які здійснюються під час купівлі-продажу готівкової іноземної валюти між банками.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: банки депозити кредити рублі Росія
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