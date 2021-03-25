Тендерна схема мерії Кременчука: ось для кого КТУ купило Ford Fusion з підігрівом сидінь

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 158

Стало відомо, для кого КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» купило елітний автомобіль Ford Fusion з підігрівом сидінь, бортовим комп’ютером, камерою заднього виду та купою інших додаткових опцій. Авто призначене не для підприємства, а для посадовців виконкому Кременчуцької міської ради.









Так, на офіційному порталі міської ради розміщений проєкт рішення про передачу автомобіля з балансу КТУ на баланс виконкому:

«Надати згоду на безоплатну передачу транспортного засобу, який належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади міста, з балансу комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на баланс виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, а саме: автомобіля FORD, модель – FUSION, тип – легковий – загальний седан, рік випуску – 2016, реєстраційний номер – BI2943НА…»





Вказана й балансова вартість автомобіля – 495 тис грн. Опис повністю відповідає тому, який нещодавно придбало КП КТУ у результаті спрощеної закупівлі. Виявляється, усе так просто: тут тобі купили – але такі багаті, що самим вже й не треба. Бо проєкт рішення починається зі слів «розглянувши звернення комунального підприємства… щодо безоплатної передачі».





Проєкт рішення виконкому можна завантажити тут:





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Нагадаємо, раніше В’ячеслав Гордієнко - особа, відповідальна за закупівлі у КТУ, заявив, що не в курсі, для кого купується авто. І не зміг пояснити, чому потрібен саме сірий FORD FUSION? Адже надмірна деталізація обмежує пропозиції та, відповідно, конкуренцію.

При цьому автомобіль куплений з порушенням ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» - у документації спрощеної закупівлі є дискримінаційна умова вказання на конкретну модель - Ford Fusion, при цьому технічний опис не містить виразу «або еквівалент». Немає й обґрунтування – чому саме КТУ потрібна така модель. Ми писали про це раніше. Замовник (Кременчуцьке тролейбусне управління) мав би внести зміни у документацію спрощеної закупівлі та відтермінувати її – натомість КТУ так поспішало купити авто для чиновників виконкому, що уклало договір. Пропозиція (як ми й передбачали, судячи з того, як була складена документація) надійшла всього одна.

Схема «обходу» відкритих торгів

Чому ж автівку для мерії купило КТУ? Як уже сказано, вартість автомобіля – 495 тисяч гривень. І якби тендер оголошував виконком, процедура (оскільки сума перевищує поріг для товарів – 200 тис грн) була б іншою: відкриті торги з обов’язковим аукціоном на зниження ціни. У цьому випадку, якщо заявку подає лише один учасник, торги визнаються такими, що не відбулися.

Але КТУ як підприємство міського електротранспорту належить до замовників, які здійснюють діяльність «в окремих сферах господарювання». Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», поріг для таких замовників на товари – один мільйон гривень. Відтак, виконком і «делегував» закупівлю для чиновників комунальному підприємству – щоб купити вживану автівку простіше, і без конкуренції. Бо спрощену закупівлю можна проводити й з одним учасником.

Таку схему закупівлі в «обхід» конкурентної процедури відкритих торгів застосувала мерія. Що, звісно, ж не сприяє економії міського бюджету. Втім, як і вартісна покупка авто для топ-чиновників при дефіцитному бюджеті та дірявих дорогах.