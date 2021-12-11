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Син відкрив меморіальну дошку батьку Юрію Опришку, який загинув від кулі снайпера

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 691

 

Пам'ятна дошка з'явилася на одній із шкіл Кременчуцького району

У Ялинцях на фасаді школи відкрили меморіальну дошку загиблому земляку й випускнику школи Юрію Опришку. Захід відбувся 6 грудня до Дня Збройних Сил України у Ялинцівському навчально-виховному комплексі.

Юрій Опришко отримав поранення від снайпера у квітні цього року, близько місяця за його життя боролися лікарі, але, на жаль, чоловік помер. Увесь цей час з Юрієм була його кохана дружина Леся, яка тримала його за руку й до останнього вірила у диво. 

Кременчук попрощався із «Бонею» сержантом батальйону «Айдар» Юрієм Опришком
Від снайперського пострілу загинув боєць з Кременчуччини Юрій Опришко

Честь відкрити меморіальну дошку загиблому в російсько-українській війні надали сину Юрія Опришка – 20-річному Дмитру. Пам’ятний знак Дмитро відкривав разом з Піщанським сільським головою Олександром Краплиною. 

Під акомпанемент дощу присутні вшанували Героя хвилиною мовчання. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Піщанська сільська рада
Теги: меморіальна дошка загиблі в АТО війна АТО ООС
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