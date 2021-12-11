Кременчуцький педколедж відсвяткував 90-річчя: як починалася історія закладу

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10 грудня Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка відсвяткував своє 90-річчя. А з чого починалася історія цього навчального закладу? У газеті педколеджу опублікована інформація за авторства Олега Куща, методиста, викладача російської мови та зарубіжної літератури.

Історія Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка бере свій початок у містечку Лохвиці на Полтавщині. У липні 1931 року Лохвицький технікум радянського будівництва був реорганізований у педагогічний технікум, який і розпочав працювати з 1 вересня, а вже 1932 року відбувся перший випуск учителів.

У 1937 році педтехнікум перейменували на педагогічну школу. У ній було 4 корпуси гуртожитку. Усі викладачі, які мали в ньому потребу, жили тут же. Також вели натуральне господарство, продукти з якого йшли на харчування студентів. Слід відзначити, що хлопці становили майже 50% контингенту.

Страшного 1941 року пішли на фронт добровольцями викладачі й студенти педшколи. Небагатьом доля посміхнулася, і вони повернулися додому живими й здоровими.

Два воєнних роки педшкола не працювала. У вересні 1943-го Лохвиця була звільнена, але за роки війни загарбники перетворили на руїну майже все місто. У винятково складних умовах доводилося відновлювати роботу педшколи: основний корпус виявився непридатним для навчання, а відбудовувати його не було можливості. Але, попри все, уже 1944 року після трирічної перерви відбувся перший випуск.

Із 1 січня 1945 року педшкола стала називатися педагогічним училищем. У тому ж році директором призначають Василя Миколайовича Трушевського, який очолював колектив майже 10 років. Саме він став ініціатором відбудови основного корпусу педучилища.

1955-го, після смерті Василя Миколайовича, директором став Петро Борисович Семко. Він займався педагогічними дослідженнями, мав 12 наукових праць, і не випадково його перевели на посаду редактора республіканського журналу «Українська мова в школі».

Із 1958 року Лохвицьке, а потім і Кременчуцьке, педучилище нерозривно пов’язане з життям і роботою Петра

Карповича Бойка, відмінника народної освіти, заслуженого вчителя УРСР. Він очолював колектив аж до 1987 року.

1969-го саме з ініціативи Петра Карповича педучилище перевели з Лохвиці до Кременчука. Ця подія стала вагомим чинником розвитку освіти міста. До Кременчука прибуло 412 студентів. Їх розмістили в гуртожитку тролейбусного управління, а з 1978 року – у щойно збудованому власному, зі всіма зручностями, у спорудженні якого брали участь і самі студенти, і викладачі педучилища.

Із переїздом до Кременчука славні традиції педучилища не розгубилися. Педколектив і студенти наполегливо працювали, досягаючи нових успіхів: у 1970-х роках в закладі запрацювала кабінетна система, колектив занесений на обласну дошку пошани; у першій половині 1980-х створений дівочий духовий оркестр.

На зміну мудрому педагогу й керманичу в 1987 році прийшов талановитий і досвідчений Іван Васильович Гальченко, який продовжив справу Петра Карповича.

За роки роботи на посаді директора Іван Васильович здійснив повний переворот у житті училища. У час, коли діяльність освітньої сфери зазнала труднощів, зберегти, ще й примножити надбання кількох поколінь – титанічний труд. Наснажений енергією пошуку й

відкриття, з чітким усвідомленням суті подій свого часу, Іван Васильович завжди підтримував людей творчих, талановитих, оригінальних. Свій життєвий і педагогічний досвід новопризначений очільник застосував у громадській роботі, багато років будучи депутатом Полтавської обласної ради, головою постійної комісії з питань освіти. За визначні заслуги Іван Васильович удостоєний звання «Заслужений працівник освіти України», нагороджений знаком «Відмінник освіти України», нагрудним знаком «А.С. Макаренко», орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Він очолював коледж до січня 2021 року.

1988-го за визначні заслуги в підготовці педагогічних кадрів училищу присвоєно ім’я А.С. Макаренка. З цієї нагоди на подвір’ї закладу встановили пам’ятник «Макаренко й діти».

У 1989 році відкрили новий навчальний та адміністративно-побутовий корпуси. У другій половині 1980-х у закладі з’явилися перші комп’ютери, а незабаром, з приходом у 1992 році на посаду заступника директора з навчальної роботи Віктора Васильовича Шакотька, розпочалася справжня «комп’ютерна революція». Саме Віктор Васильович став ініціатором як поглибленого вивчення інформатики, так і використання інформаційних технологій в організації навчального процесу, комп’ютеризації навчального закладу. Крім цього, Віктор Васильович є справжнім корифеєм цієї науки, автором понад 60 підручників та посібників з інформатики для загальноосвітніх шкіл. За свою роботу він нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «Василь Сухомлинський».

1990-го в училищі вперше провели музично-пісенний фестиваль «Чураївна» – свято української культури та мистецтва. У наступні роки були введені додаткові кваліфікації на дошкільному та шкільному відділеннях, розпочали роботу музей, методичний кабінет, новий бібліотечний комплекс, відкрито ліцей при педучилищі, відділення фізичного виховання, почав навчання при педучилищі військовий ліцей, стала виходити «Наша газета» та діяти літературна вітальня «Пролісок».

2012 року в селі Потоки на мальовничому березі Псла відкрили навчально-оздоровчий комплекс «Ерудит» для обдарованої молоді Полтавської області.

Із 2015 року педагогічне училище реорганізували в Кременчуцький педагогічний коледж імені Антона Семеновича Макаренка.

Восени 2016-го коледж отримав ліцензію на підготовку освітнього ступеня бакалавра за трьома спеціальностями, а наступного року відбувся перший набір майбутніх фахівців. У 2019 році акредитовано освітні програми трьох спеціальностей за бакалаврським рівнем вищої освіти й випустили перших бакалаврів.

У 2021 році, після виходу Івана Васильовича на заслужений відпочинок, коледж очолила його випускниця Леся Валентинівна Крупіна. Спочатку її призначили виконувачкою обов’язків директора, а в травні вона перемогла на перших в історії закладу виборах директора.

На сьогодні в коледжі діють три відділення (початкової освіти, дошкільної освіти, фізичного виховання) та ліцей.

Відділення початкової освіти – ровесник коледжу. За час його існування підготували тисячі педагогів, які працюють не лише на Полтавщині, але й далеко за її межами. Багато випускників відділення мають звання «Заслужений учитель України». Тривалий час очолювали відділення й зробили великий внесок у його історію Всеволод Михайлович Кулішов, Володимир Миколайович Волков, Віктор Миколайович Тристан, Лідія Миколаївна Івасишина. Багато років своєї педагогічної діяльності віддала відділенню початкової освіти Юлія Іванівна Ступак, яка керує ним і зараз.

Перший набір студентів на дошкільне відділення відбувся 1960-го, а випуск вихователів дитячих садків —1963 року. Чимало зусиль і невтомної праці в організацію його роботи доклали Людмила Костянтинівна Трушевська, Лідія Юріївна Штефан, Людмила Микитівна Носкіна. З 2010 року відділення дошкільної освіти очолює Олена Борисівна Бровата. Його випускники працюють вихователями, методистами, завідувачками дитячих садків в усіх куточках України.

Відділення фізичного виховання з 1998 року забезпечує підготовку високоосвічених, фізично розвинених та духовно багатих спеціалістів у галузі фізичного виховання й спорту, які працюють учителями загальноосвітніх закладів, тренерами спортивних шкіл та інструкторами з фітнесу. Перший набір студентів, які жили спортом і обрали саме цю спеціальність, був дуже колоритним, адже в групі було 6 кандидатів у майстри спорту. Від самого заснування й до 2021 року очолював відділення Віталій Володимирович Бондаренко, а з 2021 року естафету від нього прийняла Юлія Станіславівна Прокопенко.

У 1997-1998 навчальному році при педучилищі відкрили Полтавський обласний ліцей для обдарованої сільської молоді (зараз – Науковий ліцей «Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка). Багато років завідувала ліцеєм Леся Валентинівна Крупіна. Усе починалося з двох груп профілю інформаційних технологій та гуманітарно-педагогічного, у яких було 32 учні. Зараз же в ліцеї 14 груп і близько 400 учнів, які навчаються на чотирьох профілях. У серпні 2021 року ліцей очолила Ольга Григорівна Шаповал.

Студенти та викладачі навчального закладу створили флешмоб, присвячений 90-річчю коледжу.