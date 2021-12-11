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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці відбувся Кубок Полтавської області з Taekwon-do ITF

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 288

 

Вітаємо наших спортсменів

Минулими вихідними, а саме 4 грудня, у Кременчуці відбувся Кубок Полтавської області з Taekwon-do ITF. Як повідомляє пресслужба кременчуцького клубу, наші спортсмени показали хороший результат та прагнули до перемоги. Загальний результат клубу: 29 - золотих, 8 срібних та 10 бронзових нагород. 

Результати кременчуцьких спортсменів: 

  • Герман Воякин – золото та срібло


  • Максим Луценко – золото та бронза


  • Ростислав Козловець – золото, срібло та бронзова нагороди


  • Анастасія Бормошева – срібло


  • Катерина Борщ – дві золоті нагороди


  • Кирило Цареко – золото


  • Артем Пархоменко – золото


  • Данило Горюнов – дві золоті нагороди


  • Михайло Гапоненко – дві золоті нагороди


  • Дмитро Озирковський – золото, срібло та бронза


  • Віталій Кремінський – золото


  • Олександр Дудник – срібло


  • Марія Рожкова – бронза


  • Софія Хилобок – золото та бронза


  • Аліна Сирко – золото, срібло та бронза


  • Рамір Кривонос – золото


  • Аліна Скриль – три золоті нагороди


  • Данило Струцький – золота та дві бронзові нагороди


  • Максим Аршученко – золото та срібло


  • Володимир Остапець – два золота та бронза


  • Соломія Булаєнко – два золота та бронза


  • Артем Маноха – золото


  • Олександр Прядко – золото та срібло


  • Мілана Загрибельна – два золота

Також участь у змаганнях взяли Вікторія Залавська, Семен Драгомирецький, Матвій Терещенко та Олексій Сафронов.

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Автор: Альона Душенко
Теги: таеквон-до ІТФ тхеквондо
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