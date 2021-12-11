Минулими вихідними, а саме 4 грудня, у Кременчуці відбувся Кубок Полтавської області з Taekwon-do ITF. Як повідомляє пресслужба кременчуцького клубу, наші спортсмени показали хороший результат та прагнули до перемоги. Загальний результат клубу: 29 - золотих, 8 срібних та 10 бронзових нагород.
Максим Луценко – золото та бронза
Ростислав Козловець – золото, срібло та бронзова нагороди
Анастасія Бормошева – срібло
Катерина Борщ – дві золоті нагороди
Кирило Цареко – золото
Артем Пархоменко – золото
Данило Горюнов – дві золоті нагороди
Михайло Гапоненко – дві золоті нагороди
Дмитро Озирковський – золото, срібло та бронза
Віталій Кремінський – золото
Олександр Дудник – срібло
Марія Рожкова – бронза
Софія Хилобок – золото та бронза
Аліна Сирко – золото, срібло та бронза
Рамір Кривонос – золото
Аліна Скриль – три золоті нагороди
Данило Струцький – золота та дві бронзові нагороди
Максим Аршученко – золото та срібло
Володимир Остапець – два золота та бронза
Соломія Булаєнко – два золота та бронза
Артем Маноха – золото
Олександр Прядко – золото та срібло
Мілана Загрибельна – два золота
Також участь у змаганнях взяли Вікторія Залавська, Семен Драгомирецький, Матвій Терещенко та Олексій Сафронов.