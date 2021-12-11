У Кременчуці відбувся Кубок Полтавської області з Taekwon-do ITF

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Минулими вихідними, а саме 4 грудня, у Кременчуці відбувся Кубок Полтавської області з Taekwon-do ITF. Як повідомляє пресслужба кременчуцького клубу, наші спортсмени показали хороший результат та прагнули до перемоги. Загальний результат клубу: 29 - золотих, 8 срібних та 10 бронзових нагород.

Результати кременчуцьких спортсменів:

Герман Воякин – золото та срібло



Максим Луценко – золото та бронза



Ростислав Козловець – золото, срібло та бронзова нагороди



Анастасія Бормошева – срібло



Катерина Борщ – дві золоті нагороди



Кирило Цареко – золото



Артем Пархоменко – золото



Данило Горюнов – дві золоті нагороди



Михайло Гапоненко – дві золоті нагороди



Дмитро Озирковський – золото, срібло та бронза



Віталій Кремінський – золото



Олександр Дудник – срібло



Марія Рожкова – бронза



Софія Хилобок – золото та бронза



Аліна Сирко – золото, срібло та бронза



Рамір Кривонос – золото



Аліна Скриль – три золоті нагороди



Данило Струцький – золота та дві бронзові нагороди



Максим Аршученко – золото та срібло



Володимир Остапець – два золота та бронза



Соломія Булаєнко – два золота та бронза



Артем Маноха – золото



Олександр Прядко – золото та срібло



Мілана Загрибельна – два золота

Також участь у змаганнях взяли Вікторія Залавська, Семен Драгомирецький, Матвій Терещенко та Олексій Сафронов.