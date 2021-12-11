«Смотрящий» наладив постачання до виправної установи «посилок» з наркотиками

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У Полтаві поліція припинила діяльність банди. Як повідомили у пресслужбі поліції, 33-річний «смотрящий» за одним із корпусів виправної установи, раніше судимий за подібний злочин, а також угон авто та крадіжку, налагодив «схему» постачання та розповсюдження метадону та канабісу.

Використовуючи свій авторитет та злочинний вплив, у спільники залучив осіб, які відбувають покарання, а також тих, які перебувають на волі. Наркотичні та психотропні речовини передавались під виглядом посилок разом з побутовими речами.

У виправній установі засуджені реалізовували наркотики серед інших утриманців установи, а кошти розподіляли між собою. Частину наркотиків видавали засудженим як виграш в азартних іграх, за які відповідав «смотрящий».

У четвер, 9 грудня, поліцейські провели санкціоновані обшуки у виправній установі та за місцями проживання фігурантів на волі. У ході заходів виявили і вилучили пакети та згортки з канабісом, шприци із залишками наркотичних та психотропних речовин, чорнові записи.

Так званому «смотрящому» повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Трьом учасникам злочинної групи оголосили підозри за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Заходи проводили за участю батальйону поліції особливого призначення та працівників виправної установи. Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює Полтавська обласна прокуратура.