У Полтаві таксі зіткнулося з іншою автівкою: трьох людей забрали до лікарні

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Аварія сталася на перехресті вулиць Миру та Панянка

10 грудня близько 21.00 у Полтаві (на перехресті вулиць Миру та Панянка) зіткнулися автомобілі Hyundai під керуванням 24-річного водія та Zaz-Daewoo, за кермом якого їхав 48-річний чоловік.

За інформацією слідчого управління ГУНП, внаслідок аварії травми отримали водій та 35-річний пасажир авто Daewoo, а також 23-річний пасажир автівки Hyundai. Усі троє доставлені до міської клінічної лікарні для надання їм медичної допомоги та встановлення тяжкості тілесних ушкоджень.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.