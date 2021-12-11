Ще один футболіст покинув «Кремінь»

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 342

Захисник футбольного клубу «Кремінь» Владислав Сидоренко покинув розташування «синьо-білих». Футболіст посилив команду напередодні нового сезону й зіграв за «синьо-білих» 17 матчів.

За даними «Телеграфа», Владислав Сидоренко мав підсилити «Кремінь» ще весною цього року, проте через травму та довготривалу реабілітацію гравець не міг потрапити у «Кремінь».

Нагадаємо, що «Кремінь» взяв курс на омолодження й вирішив у своєму розташуванні залишити гравців до 21 року.

Команду вже покинули 12 гравців: Богдан Бичков, Валерій Курелєх, Сергій Білоус, Денис Бєлоусов, Віталій Бойко, Олександр Головко, Ігор Кошман, Віталій Мирний, Євген Мурашов, Максим Аверянов, Вячеслав Орел та Денис Старченко. Також під питанням залишаються кілька молодих гравців, які знаходяться на правах оренди.