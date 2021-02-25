У Кременчуці зупинилося серце АТОвця Олександра Пономарьова

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 348

Вчора, 24 лютого, на 57 році життя зупинилося серце учасника антитерористичної операції Пономарьова Олександра Борисовча. Про це повідомляють у групі АТО. Соціальний супровід. Кременчуцька міська територіальна громада.



Олександр мобілізований 11 серпня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної Донецької та Луганських областях. Мав статус «Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи».



Інформація щодо поховання буде повідомлено додатково.



