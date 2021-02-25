Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 8 147 українців, на Полтавщині – у 210

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

 

Одужали за цей час 3 889 українців

8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 лютого 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 770 осіб;
  • виписано з лікарень – 2 306 осіб;
  • летальних випадків – 135;
  • одужало – 3 889 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 325 841 особа;
  • одужало – 1 159 311 осіб;
  • летальних випадків – 25 596;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 809 165.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 652 випадки;
  • Вінницька область – 639 випадків;
  • Волинська область – 193 випадки;
  • Дніпропетровська область – 316 випадків;
  • Донецька область – 218 випадків;
  • Житомирська область – 711 випадків;
  • Закарпатська область – 654 випадки;
  • Запорізька область – 132 випадки;
  • Івано-Франківська область – 711 випадків;
  • Київська область – 318 випадків;
  • Кіровоградська область – 63 випадки;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 432 випадки;
  • Миколаївська область – 194 випадки;
  • Одеська область – 268 випадків;
  • Полтавська область – 210 випадків;
  • Рівненська область – 187 випадків;
  • Сумська область – 219 випадків;
  • Тернопільська область – 332 випадки;
  • Харківська область – 432 випадки;
  • Херсонська область – 52 випадки;
  • Хмельницька область – 285 випадків;
  • Черкаська область – 160 випадків;
  • Чернівецька область – 561 випадок;
  • Чернігівська область – 161 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 805 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 42 300 (+109) жителів області, продовжують лікування 2 538 людей, зокрема 120 дітей.


Всього зареєстровано 967 летальних випадків, нових – 3 (Полтава – 2; Лохвицький район).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 210.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 744 (+87);
  • Кременчук –5 840 (+9);
  • Горішні Плавні – 2 301 (+3);
  • Полтавський район – 1 900 (+24);
  • Миргород – 1 703 (+4);
  • Лубни – 1 434;
  • Лохвицький район – 1 232 (+15);
  • Зіньківський район – 1043;
  • Карлівський район – 944 (+1);
  • Пирятинський район – 810 (+4);
  • Котелевський район – 786 (+1);
  • Новосанжарський район – 770 (+3);
  • Кременчуцький район – 708 (+2);
  • Глобинський район – 706;
  • Шишацький район – 643 (+5);
  • Диканський район – 642 (+1);
  • Миргородський район – 635 (+4);
  • Хорольський район – 584 (+1);
  • Кобеляцький район – 577;
  • Гадяч – 550 (+4);
  • Решетилівський район – 549 (+5);
  • Машівський район – 513 (+10);
  • Чутівський район – 511 (+4);
  • Семенівський район – 448;
  • Великобагачанський район – 425 (+2);
  • Козельщинський район – 357 (+1);
  • Гадяцький район – 343 (+6);
  • Лубенський район –333;
  • Оржицький район – 287 (+10);
  • Гребінківський район – 257 (+1);
  • Чорнухинський район – 230 (+3).

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх