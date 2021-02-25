За добу COVID-19 виявили у 8 147 українців, на Полтавщині – у 210

Одужали за цей час 3 889 українців
8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 лютого 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 770 осіб;
- виписано з лікарень – 2 306 осіб;
- летальних випадків – 135;
- одужало – 3 889 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 325 841 особа;
- одужало – 1 159 311 осіб;
- летальних випадків – 25 596;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 809 165.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 652 випадки;
- Вінницька область – 639 випадків;
- Волинська область – 193 випадки;
- Дніпропетровська область – 316 випадків;
- Донецька область – 218 випадків;
- Житомирська область – 711 випадків;
- Закарпатська область – 654 випадки;
- Запорізька область – 132 випадки;
- Івано-Франківська область – 711 випадків;
- Київська область – 318 випадків;
- Кіровоградська область – 63 випадки;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 432 випадки;
- Миколаївська область – 194 випадки;
- Одеська область – 268 випадків;
- Полтавська область – 210 випадків;
- Рівненська область – 187 випадків;
- Сумська область – 219 випадків;
- Тернопільська область – 332 випадки;
- Харківська область – 432 випадки;
- Херсонська область – 52 випадки;
- Хмельницька область – 285 випадків;
- Черкаська область – 160 випадків;
- Чернівецька область – 561 випадок;
- Чернігівська область – 161 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 805 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 42 300 (+109) жителів області, продовжують лікування 2 538 людей, зокрема 120 дітей.
Всього зареєстровано 967 летальних випадків, нових – 3 (Полтава – 2; Лохвицький район).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 210.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 744 (+87);
- Кременчук –5 840 (+9);
- Горішні Плавні – 2 301 (+3);
- Полтавський район – 1 900 (+24);
- Миргород – 1 703 (+4);
- Лубни – 1 434;
- Лохвицький район – 1 232 (+15);
- Зіньківський район – 1043;
- Карлівський район – 944 (+1);
- Пирятинський район – 810 (+4);
- Котелевський район – 786 (+1);
- Новосанжарський район – 770 (+3);
- Кременчуцький район – 708 (+2);
- Глобинський район – 706;
- Шишацький район – 643 (+5);
- Диканський район – 642 (+1);
- Миргородський район – 635 (+4);
- Хорольський район – 584 (+1);
- Кобеляцький район – 577;
- Гадяч – 550 (+4);
- Решетилівський район – 549 (+5);
- Машівський район – 513 (+10);
- Чутівський район – 511 (+4);
- Семенівський район – 448;
- Великобагачанський район – 425 (+2);
- Козельщинський район – 357 (+1);
- Гадяцький район – 343 (+6);
- Лубенський район –333;
- Оржицький район – 287 (+10);
- Гребінківський район – 257 (+1);
- Чорнухинський район – 230 (+3).
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.