Малецького та Пелипенка хотіли викликати на допит у суд в справі КДЮСШ №2

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 952 Коментарів: 1

В Автозаводському районному суді Кременчука, 23 лютого, продовжили розгляд справи щодо звільнення директора Дитячої юнацько-спортивної школи №2 Віктора Кобзистого, яке позивач вважає незаконним та вимагає поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди. Засідання тривало понад 4 години.









Під головуванням судді Сергія Нестеренка допитали двох свідків - працівників внутрішнього контролю та аудиту виконкому, які проводили аудиторську перевірку: керівника відділу Тетяну Карбан та спеціаліста Наталію Соломко.









У ході допиту свідків стало відомо, що аудиторська перевірка, яка проходила у грудні 2019 - січні 2020 року, торкнулася не всіх закладів спорту, а лише: ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, МФК «Кремінь» та управління молоді та спорту. Направлення на проведення перевірки видавав перший заступник міського голови Володимир Пелипенко. Він же видавав направлення на проведення аудиторської перевірки й вдруге - у травні-червні 2020 року.





Тетяна Карбан, начальниця відділу внутрішнього контролю та аудиту виконкому, розповіла, що другу перевірку також ініціював перший віцемер Володимир Пелипенко. Вона стосувалася лише ДЮСШ №2.





Друга перевірка мала визначити чи усунені порушення, які були виявлені під час січневої перевірки.









З січня майно списували лише за погодження виконкому, а в лютому було лише два змагання з баскетболу: чемпіонат України та Полтавської області (в одного тренера в цей час не було занять, а в іншого - погодили відповідального тренера), більше змагань не було через введення карантину.





- Жодне порушення не було усунуте. Помилки не виправили, лише не допускали нових, - апелювала на всі аргументи Тетяна Карбан.





- Як виправити помилки? Заднім числом, щоб порушити закон? - запитав на суді позивач Віктор Кобзистий.







Цікаво, що аудиторська перевірка охоплювала період з 2016 до вересня 2020 року. Ексдиректору ДЮСШ №2 Віктору Кобзистому приписують найбільше списання серед спортивних шкіл міста не рахуючи, що він став директором лише у серпні 2017 року й більша сума списання була зроблена за попередника Станіслава Шаляпіна. Так з Кобзистим пов'язують списання шкільного майна на суму 36,4 тис грн, якщо за його керівництва у школі списали лише 15 тис, а інші 21 тис - у період, коли керівником був Шаляпін.





Крім прийняття на роботу тренером-методистом Кобзистому приписали прийняття на роботу особи без вищої освіти, яка влаштовувалася на роботу ще у 1995 році.





Пройшовшись по всіх пунктам аудиторської перевірки, яка стало основою для звільнення Віктора Кобзистого, представник третьої сторони - головний юрист мерії Валерій Мирошніченко підняв питання щодо тендерної закупівлі автобусу та закупівлі вікон, які не мають відношення до даної справи.













З'ясувалося, що договір про закупівлю автобусу розірвали і як порушення це під час перевірки не визнали. Щодо вікон не раз озвучували, що якраз під час другої перевірки були документи передані до прокуратури. 25 травня до ДЮСШ №2 завітали з перевіркою й після першого робочого дня, який закінчився о 17.00, о 17.30 документи були вилучені й передані до прокуратури.





Оскільки плану перевірки у відділі аудиту немає, а здійснювали їх за дорученням віцемера Володимира Пелипенка, позивач та його представник заявили клопотання про виклик до суду у якості свідків мера Кременчука Віталія Малецького, його заступника Володимира Пелипенка та профільного віцемера Руслана Проценка. Суд на місці ухвалив відмовити у цьому клопотанні.





На засіданні суддя зазначив, що на наступному засіданні хоче побачити ряд документів: письмове доручення віцемера Володимира Пелипенка про проведення перевірки у ДЮСШ №2, направлення на аудит, документи, пов'язані з укладанням тендерного договору на придбання автобусу, акти перевірки ДЮСШ №1 та ДЮСШ №2, а також копію рішення сесії міськради щодо реорганізації спорт школи, шляхом приєднання до кінноспортивної школи «Фаворит».





За даними youcontrol до квітня КДЮСШ №2 мають реорганізувати, тому виникає питання хто буде правонаступником КДЮСШ №2. Чи буде нова ДЮСШ ім Кисельова правонаступником КДЮСШ №2? Тому суддя Нестеренко також попрохав надати документи про правонаступництво спортивної школи.













Продовження засідання відбудеться о 9.00 15 березня.