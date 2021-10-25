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Кременчук, Воины света

У Кременчуці помер АТОвець Віктор Бичнік

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 444 Коментарів: 1

 

Прощання відбудеться 27 жовтня

25 жовтня у віці 46 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Віктора Павловича Бичніка. Віктор був мобілізований 13 серпня 2014 року Указом Президента України від 27.07.2014 №607 «Про часткову мобілізацію».

З 2014 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції. Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились мати, брат, донька та дружина.

Поховання Віктора Бичніка відбудеться 27 жовтня:

10.15 – процесія вирушить від моргу четвертої Кременчуцької лікарні;
11.00 – відспівування у Свято-Миколаївській церкві, за адресою вул. 29 Вересня, 16/34;
12.30 – прощання на Свіштовському кладовищі, на Алеї Слави.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: воины света помер
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Коментарі: 1

1 100
antikola:
Сьогодні, 18:25

Земля пухом....


0 0

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