У Кременчуці помер АТОвець Віктор Бичнік

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25 жовтня у віці 46 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Віктора Павловича Бичніка. Віктор був мобілізований 13 серпня 2014 року Указом Президента України від 27.07.2014 №607 «Про часткову мобілізацію».

З 2014 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції. Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились мати, брат, донька та дружина.

Поховання Віктора Бичніка відбудеться 27 жовтня:

10.15 – процесія вирушить від моргу четвертої Кременчуцької лікарні;

11.00 – відспівування у Свято-Миколаївській церкві, за адресою вул. 29 Вересня, 16/34;

12.30 – прощання на Свіштовському кладовищі, на Алеї Слави.