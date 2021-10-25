На Полтавщині 19-річний хлопець вчинив наругу над могилами на кладовищі

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 567

Поліція Лубенщини обґрунтовано підозрює 19-річного місцевого мешканця у нарузі над п’ятьма могилами на цвинтарі у селі Тарандинці.

За інформацією Лубенського районного відділу поліції, на початку жовтня надійшло декілька повідомлень від громадян, що хтось здійснила вкрав металеві вироби з місць поховань їх рідних. Поліцейські з'ясували, що злочин скоїв 19-річний хлопець, і вже не вперше.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські знайшли у нього ряд викрадених металевих речей: стовпчики огорожі, стіл та підставку для квітів.

Хлопцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 297 (Наруга над могилою, а також незаконному заволодінні предметами, що знаходяться на могилі, вчинені повторно з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.

У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування. У разі доведення його вини судом, молодику загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі до семи років.