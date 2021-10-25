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«Гранатовий красень» не поміщається на маршруті 15-Б у Кременчуці

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 1 006 Коментарів: 1

У мерії думають, як змінити маршрут, щоб запустити тролейбус

На запуск тролейбусу за маршрутом 15-Б знадобиться ще два тижні. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання журналістів. За його словами, на даний час тролейбус ще дообладнують батареями для автономного ходу. Цим займається фірма «Політехносервіс» з Броварів, яка виконувала такі роботи для КТУ і раніше.

Однак є й інша проблема: тролейбус не поміщається на існуючому маршруті — для нього завузький пров. Будівельний (де нині повертає маршрутка із вул. Вадима Пугачова до лікарні «Кременчуцька»).

У мерії хочуть дещо змінити маршрут — але тролейбус таки обіцяють.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тролейбус Чкалова маршрут
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Коментарі: 1

107
ww:
Сьогодні, 16:21

Через провулок Вишневий пустіть, як раніше 15б їздив. З Чкалова на Вишневий і прямо до Водолікувальної.


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