У кременчуцьких лікарнях, які приймають хворих з коронавірусом, зайняті майже всі ліжка – мерія (додано)

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На даний момент в місті працюють 3 ковідні шпиталі, в резерві знаходиться ще дві лікарні

Під час засідання виконавчого комітету 25 жовтня мер міста Віталій Малецький запевнив, що в кременчуцьких лікарнях достатньо місць для госпіталізації хворих на COVID-19.

- В Кременчуці є перша та друга хвилі розгортання шпиталів для хворих на коронавірус. І є ще резервна хвиля, до якої відносяться лікарні «Правобережна» та «Придніпровська».

Лікарні резервної хвилі поки що не задіяні, але у трьох шпиталях, які зараз приймають хворих з коронавірусом, зайняті майже всі ліжка.

За словами директора департаменту охорони здоров’я міста Максима Середи, у кожному з них лікарі намагаються тримати 4-5 місць, вільних для госпіталізації пацієнтів із ускладненнями.

Головний медик Кременчука також зазначає, що кожного дня із ковідних шпиталів виписують по 10-15 пацієнтів, які потім доліковуються в інших відділеннях місцевих лікарень. Незважаючи на це, ситуація з поширенням коронавірусу складна. Кількість хворих, які потребують лікування в умовах стаціонару, є втричі більшою, ніж це було навесні минулого року.

Додано

За уточненою інформацією, наразі завантаженість ліжок, що відведені для хворих на коронавірус, становить 56,2%. Критичною вважається завантаженість 65% і вища.