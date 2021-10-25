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Свято краси та сили: у Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавщини з бодібілдингу та фітнесу

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 542 Коментарів: 2

 

Вітаємо наших спортсменів

У Кременчуці 23 жовтня відбувся чемпіонат Полтавської області з бодібілдингу та фітнесу. У чемпіонаті взяла участь понад сотня спортсменів з 15 областей України.

Спортсменів розділили на 15 категорій за зростом та віком. Вони мали можливість змагатися одразу у кількох номінаціях. Кращі спортсмени пройшли відбір на чемпіонат України, який відбудеться 29 жовтня у Полтаві.

Цікаво, що наймолодшою учасницею змагань була 16-річна Яна Бундур з Диканьки, а найдосвідченіший спортсмен з Житомира – 49-річний Руслан Лахман.

Результати спортсменів з Полтавської області

У категорії менс фізик до 179 см 4 місце посів спортсмен з Полтавщини Рустам Тамазашвілі.

Двоє спортсменів з Полтавщини завоювали нагороди у категорії менс фізик +179 см: Андрій Редько – 1 місце, Андрій Коваленко – 3 місце, а Віктор Діденко посів 5 місце.

Євген Луций з Полтавщини посів друге місце у категорії класичний бодібілдинг абсолютна категорія.

У категорії майстри Ярослава Білан завоювала золото, а Віра Штанько – бронзу.

Яна Бундур у категорії фітнес бікіні юніори завоювала срібло, а ось Тетяна Літвіненко посіла 5 місце.

У категорії бодібілдинг майстри Вячеслав Петров з Полтавщини завоював бронзову нагороду.

Тетяна Літвіненко здобула бронзу в категорії бікіні до 166 см. У категорії бікіні до 169 см Ольга Коннова здобула срібло, а Наталія Павліченко – 4 місце.

4 спортсменок з Полтавщини змагалися у категорії бікіні 162 см: Яна Карімова – 2 місце, Ярослава Білан – 3 місце, Світлана Поліщук – 5 місце, Ірина Джулай – 6 місце.

У категорії бікіні до 164 см Віра Штанько здобула бронзу, Яра Бундур – посіла 4 місце, а Олександра Петричук – 6 місце.

Валентина Канцібер з Полтавщини здобула срібло у категорії бікіні до 160 см.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ФББУ - Національна Федерація бодібілдингу України
Теги: бодібілдинг чемпіонат Полтавщини
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Коментарі: 2

1 315
hunter:
Сьогодні, 15:40

И мэра не "обурило" что короновирус и т.д. ,а вот митинг про школы-так негодовал.


2 1
1 100
antikola:
Сьогодні, 15:43

Цитата: hunter
не "обурило" что короновирус
ну они же в масках( правда на других местах...хи-хи)


1 0

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