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Провокативні питання чи відсутність масок: що більше обурило мера на мітингу

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 97

 

Міський голова закликав людей не ходити на мітинги, аби не сприяти розповсюдженню COVID-19

Під час засідання виконавчого комітету 25 жовтня міський голова Віталій Малецький розповів про спілкування з кременчужанами, які зранку зібралися на протест проти введення дистанційного навчання в школах міста:

Батьки кременчуцьких школярів пікетують мерію: вони проти дистанційного навчання
- Я сьогодні дівчатам на мітингу говорив про те, що, на жаль, у лікарнях немає ліжок, куди госпіталізувати пацієнтів.

Мер розповів, що ця хвиля не така, як попередні, адже вірус дуже швидко розповсюджується:

- Ми просто говорили, що нас це обійде, нам це не треба, купували якісь довідки - і сьогодні Україна четверта в світі по кількості нових випадків COVID-19.

А ще мер поскаржився на журналістів. Щоправда, не до кінця зрозуміло, що обурило його більше - відсутність на одній з журналісток маски чи питання, які вона йому задавала:

- Одна з журналісток тицяла мені в обличчя телефоном, задавала провокативні питання. Саме от такі люди є підбурювачами! Дуже прошу кременчужан реально ставитись до ситуації.

Віталій Малецький ще раз попросив вибачення у тих кременчужан, чиї діти змушені навчатися дистанційно. Він сказав, що єдина причина введення таких обмежень - прагнення розірвати ланцюг захворюваності, та закликав людей не ходити на мітинги, аби не наражати на небезпеку себе та близьких.

Нагадаємо, під час мітингу кременчужани припустили, що справжньою причиною стала банальна відсутність опалення в навчальних закладах міста.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: міський голова мітинг
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