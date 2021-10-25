Провокативні питання чи відсутність масок: що більше обурило мера на мітингу

Під час засідання виконавчого комітету 25 жовтня міський голова Віталій Малецький розповів про спілкування з кременчужанами, які зранку зібралися на протест проти введення дистанційного навчання в школах міста:
Мер розповів, що ця хвиля не така, як попередні, адже вірус дуже швидко розповсюджується:
А ще мер поскаржився на журналістів. Щоправда, не до кінця зрозуміло, що обурило його більше - відсутність на одній з журналісток маски чи питання, які вона йому задавала:
Віталій Малецький ще раз попросив вибачення у тих кременчужан, чиї діти змушені навчатися дистанційно. Він сказав, що єдина причина введення таких обмежень - прагнення розірвати ланцюг захворюваності, та закликав людей не ходити на мітинги, аби не наражати на небезпеку себе та близьких.
Нагадаємо, під час мітингу кременчужани припустили, що справжньою причиною стала банальна відсутність опалення в навчальних закладах міста.
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