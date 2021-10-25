У Кременчуці відбувся традиційний турнір з боксу

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 159

Понад 70 боксерів з Кременчука, Миргорода, Полтави, Олександрії та Світловодська змагалися за звання кращого. Традиційний турнір відбувся до Дня захисників та захисниць України у залі СДЮШОР. За першість змагалися спортсмени різного віку, наймолодшим 10-12 років, як хлопці так і дівчата.

Основна мета змагань – набуття досвіду для новачків, адже для більшості це були перші змагання у їх житті. Для більш старших спортсменів - підготовка до змагань та турнірів.

Одним із гостей турніру був заслужений майстер спорту Віктор Вихрист, який робив перші кроки у цьому залі й зараз проводить тренування з юними спортсменами.

У підсумку кращими стали вихованці кременчуцької школи боксу, які взяли перше та друге командні місця.