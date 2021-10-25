Де в Кременчуці не буде світла 26 жовтня: адреси

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 124

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 26 жовтня. Причина полягає в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 відключать електроенергію за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 6.00 до 18.00 не буде світла у с. Власівці за адресами:

вул. Молодіжна;

вул. Висоцького.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: