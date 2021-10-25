За 4 показниками із 6 Кременчук вже у червоній зоні, – мерія

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 1 394 Коментарів: 2

За 4 показниками із 6 Кременчук вже у червоній зоні епіднебезпеки. Про це стало відомо 25 жовтня під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

За інформацією віцемерки Ольги Усанової, за останній тиждень у Кременчуці:

зареєстрували 935 випадків коронавірусу – а це антирекорд за весь час пандемії (у попередні тижні було 757 і 380);

зі скаргами на ГРВІ до лікарів міста звернулися 792 дорослих (на минулому тижні з симптомами ГРВІ медики оглянули 704 дорослих кременчужан, а перед цим – 292) і 613 дітей (575 дітей – на минулому);

збільшується кількість підозр на COVID-19 – їх виставили 665 (на минулому – 551);

різко зросла кількість виявлених пневмоній – такий діагноз поставили 221 дорослому, проти 182 – на минулому тижні (і 124, 82 у попередні тижні).

Крім того, щодня до станції швидкої медичної допомоги звертаються в середньому 50 людей, які потребують екстреної допомоги, із них майже половину госпіталізують.

Виходячи з цих даних, за чотирма індикаторами визначення рівня епідеміологічної небезпеки у Кременчуці вже перевищені пороги:

відсоток від епідпорогу у місті – 621% (при нормативі менше 100%), тобто станом на сьогодні він фактично більше, ніж у 6 разів, перевищує епідпорог;

коефіцієнт виявлених випадків інфікування складає 39,2% (норматив має бути меншим 20%);

рівень госпіталізації повинен бути меншим 60%, у місті він становить 62,5%;

динаміка рівня госпіталізації відповідно до нормативів має бути меншою за 50%, у місті – 72,5%.

Не перевищені показники щодо охоплення тестуваннями та завантаженість ліжок із киснем. За нормативами потрібно виконувати більше 300 досліджень на виявлення COVID-19 на 100 тисяч населення, у Кременчуці роблять 1094. Щодо завантаженості ліжок з киснем, то місто вже наближається до критичної межі, за нормативами вона має бути меншою за 65%, наразі вона складає 56,2%.

Саме цією статистикою оперує міський голова Віталій Малецький, пояснюючи, чому кременчуцьких школярів відправили на дистанційне навчання. Він заявив, що це вимушена міра, бо треба обмежити масові скупчення людей, що матиме позитивний ефект і допоможе медикам у боротьбі з COVID-19.