За 4 показниками із 6 Кременчук вже у червоній зоні, – мерія

За 4 показниками із 6 Кременчук вже у червоній зоні епіднебезпеки. Про це стало відомо 25 жовтня під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
За інформацією віцемерки Ольги Усанової, за останній тиждень у Кременчуці:
Крім того, щодня до станції швидкої медичної допомоги звертаються в середньому 50 людей, які потребують екстреної допомоги, із них майже половину госпіталізують.
Виходячи з цих даних, за чотирма індикаторами визначення рівня епідеміологічної небезпеки у Кременчуці вже перевищені пороги:
Не перевищені показники щодо охоплення тестуваннями та завантаженість ліжок із киснем. За нормативами потрібно виконувати більше 300 досліджень на виявлення COVID-19 на 100 тисяч населення, у Кременчуці роблять 1094. Щодо завантаженості ліжок з киснем, то місто вже наближається до критичної межі, за нормативами вона має бути меншою за 65%, наразі вона складає 56,2%.
Саме цією статистикою оперує міський голова Віталій Малецький, пояснюючи, чому кременчуцьких школярів відправили на дистанційне навчання. Він заявив, що це вимушена міра, бо треба обмежити масові скупчення людей, що матиме позитивний ефект і допоможе медикам у боротьбі з COVID-19.
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